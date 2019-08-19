СМИ назвали главных стран-должников России

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, больше всего денег взяли у России и пока не отдали: Белоруссия, Украина и Венесуэла, пишет издания, ссылаясь на собственные подсчеты.

Стоит отметить, что официальные данные по задолженностям других стран перед Россией являются засекреченными. Издание считает, что сведения являются конфиденциальными по политическим соображениям.

Ранее в Совете Европы подсчитали долги России.