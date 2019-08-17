Bloomberg: Китай решил приостановить покупку нефти у Венесуэлы
Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) приняла решение отменить загрузку примерно 5 млн баррелей в танкеры из-за санкционных ограничений Вашингтона в отношении Каракаса. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источников, в течение более чем десяти лет Пекин не отказывался от своих обязательств перед Каракасом. Отмена поставок нефти в августе не означает, что Китай окончательно прекратит закупать нефть у Венесуэлы.
Ранее санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.