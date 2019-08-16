Эксперт назвал стоимость Гренландии, которую хочет купить Трамп

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Георгия Плеханова Константин Ордов назвал стоимость острова Гренландия, возможность покупки которой изучает президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, данный остров входит во владения Дании.

Ордов сообщает, что стоимость квадратного км на значительно более мелких островах-аналогах составляет около 5 миллионов долларов.

По его подсчетам, цена сделки за приобретение Гренландии может достигнуть отметки в $10 трлн.

«Это уже более половины ВВП США», — подчеркивает Ордов.

Также профессор отмечает, что экономическая эффективность от покупки сомнительна.

Ранее сообщалось, что Трамп попросил провести правовую экспертизу покупки покупки Гренландии.