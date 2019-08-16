Политолог прокомментировал уход Глазьева с поста советника Путина

Вице-президент центра политических технологий Алексей Макаркин прокомментировал новость об уходе Сергея Глазьева с должности советника президента России и его переходе на работу в Евразийскую экономическую комиссию, сообщает сайт News.ru.

По словам политолога, для Глазьева это однозначное понижение в должности, поскольку он будет лишен доступа к лидеру страны.

Он также отметил, что Глазьев является политическим человеком, поэтому такие перестановки не будут полезны и для структуры ЕЭК. Макаркин уточнил, что если он продолжит вести себя как политик, то в комиссии на долго не задержится.

Ранее стало известно, что Глазьев уходит с поста советника президента по экономике.