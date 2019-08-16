Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении более 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал свою вину в хищении более 11 млрд рублей во время заседания суда. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Кузнецов не только признался в кражах, но и заявил, что раскаивается в содеянном.

Он попросил судью рассмотреть его дело в особом порядке.

«Осознаю последствия этого решения», — заключил Кузнецов.

Кузнецов бывший министр финансов Московской области, занимал этот пост с 2000 по 2008 год, с 2004 по 2008 год был также первым вице-премьером Подмосковья.

Ранее сообщалось, что Кузнецов не признал своей вины.

В 2007 году организованная группа, в которую входили экс-министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов и другие лица, совершила мошеннические действия, направленные на хищение более 1 млрд руб., который предназначался для правительственной программы по развитию ипотечного кредитования. В 2013 году Кузнецова задержали во Франции.