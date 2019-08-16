Россельхознадзор может ограничить ввоз персиков и слив из Сербии

Россельхознадзор может ввести временные меры по ограничению ввоза косточковых плодов из Сербии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению ведомства, ограничения связаны с поставкой в Россию зараженных фруктов.

Отмечается, в 12 партиях персиков, нектаринов и слив выявили бурую монолиозную гниль в июле.

В связи с этим, в четверг, 15 августа, состоялись телефонные переговоры с директором управления по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Небойшей Милосавлевичем, в ходе которых российское ведомство выразило обеспокоенность качеством продуктов.

Кроме того, Россельхознадзор заявил, что оставляет за собой право ввести временный запрет на ввоз косточковых культур из Сербии.

Милосавлевич сообщил, что сербское ведомство проведет расследование всех случаев поставок задержанного товара. Он отметил, что четыре поставщика и 200 производителей фруктов уже были исключены из перечня имеющих право на торговые отношения с Россией для обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ограничит ввоз свинины из Сербии.