Эксперты рассказали, что в зоне риска социального исключения находятся 13% россиян

Эксперты Высшей школы экономики Сергей Смирнов и Алексей Капустин рассказали о том, сколько россиян подвержены социально эксклюзии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что пятая (19,8%) часть российских домохозяйств находятся под риском социсключения.

Уточняется, что доля россиян, находящихся под риском, составляет 13%. Максимальный процент зафиксирован в Хакасии (17%), а наименьший в Москве — 1,7%.

Среди семей, которые подвержены риску исключения, наибольшее количество тех, которые состоят из трех человек. При этом наличие пожилого человека в семье на процесс эксклюзии не влияет.

Понятие социальной эксклюзии напрямую связано с процессом маргинализации.