Замглавы МИД Украины прояснила ситуацию с новым контрактом с РФ по газу
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Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в стране разрабатывается меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будут вестись переговоры с Россией относительно нового транзитного газового контракта. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, разработка данного меморандума осуществляется при поддержке США и Польши.
«По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами», - отметила Зеркаль.
Она добавила, что меморандум станет основой для дальнейших действий по вопросам энергетики и определит алгоритм сотрудничества с российским государством.
Контракт на транзит российского газа через Украину перестанет действовать в 2019 году.
Ранее секретарь СНБО рассказал о плане «Б» на случай остановки российского газа.