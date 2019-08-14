Замглавы МИД Украины прояснила ситуацию с новым контрактом с РФ по газу

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в стране разрабатывается меморандум по вопросам энергетики, на основе которого будут вестись переговоры с Россией относительно нового транзитного газового контракта. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, разработка данного меморандума осуществляется при поддержке США и Польши.

«По газу мы как раз сейчас работаем с поляками и американцами», - отметила Зеркаль.

Она добавила, что меморандум станет основой для дальнейших действий по вопросам энергетики и определит алгоритм сотрудничества с российским государством.

Контракт на транзит российского газа через Украину перестанет действовать в 2019 году.

Ранее секретарь СНБО рассказал о плане «Б» на случай остановки российского газа.