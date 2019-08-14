Трутнев предложил начать эксперимент по управлению лесным хозяйством на Дальнем Востоке

Вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев предложил приступить к эксперименту по новой системе управления лесным хозяйством, который основывается на космическом мониторинге. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что первым в очереди на эксперимент стоит Дальний Восток. Трутнев считает, что леса в России используются невыгодно, так как они приносят всего 1% ВВП стране. При этом он напомнил, что российские леса занимают 25% от объема лесных ресурсов планеты.

По его словам, эксперимент заключается в подсчете количества деревьев на территории Дальнего Востока и других регионов страны посредством космического мониторинга. Он отметил, что современные технологии, в том числе космическая съемка, позволяют точно определить состав породы и дать данные о количестве деревьев на участке.

«Мы можем это использовать, но сегодня это даже не предусмотрено законодательством. Можем мы поправить законодательство? Конечно, можем. Давно идет разговор, что торги на лесные участки должны быть прозрачными», — заметил Трутнев.

Он также добавил, что новая система разработана в рамках Дальнего Востока Фондом развития региона, и будет предлагаться внедрению на территории ДФО.

При успешном итоге эксперимента ее распространят на другую часть территории России.

Ранее сообщалось, что правительство выделяет десятки миллиардов рублей на развитие агробизнеса Дальнего Востока.