Россия, Азербайджан и Иран договорились о единой энергосистеме

Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран,передает РИА «Новости».

Об этом говорится в сообщении «Системного оператора» (диспетчера энергосистемы России). Соглашение было заключено 12 августа.

Уточняется, что со стороны России участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети», а со стороны Азербайджана и Ирана – «Азерэнержи» и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.