WSJ сообщила о сокращении поставок самолетов Boeing на 38%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/857/12533857/RTS2LKGC-pic905-895x505-5839.jpg">

За семь месяцев 2019 года компания Boeing осуществила на 38% меньше поставок пассажирских лайнеров заказчикам, чем за такой же период прошлого года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно имеющейся информации, в этом году Boeing поставила 258 воздушных судов, в то время как в 2018 году речь шла о 417 самолетах. По этому показателю компанию обогнала авиастроительная корпорация Airbus, которая поставила заказчикам 548 лайнеров. Ожидается, что в этом году она обгонит Boeing и станет самой крупной авиастроительной компанией мира.

Подчеркивается, что на протяжении пяти месяцев Boeing не получает заказы на модель Boeing 737 MAX.

Ранее сообщалось, что вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета.