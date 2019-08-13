Эксперт прокомментировал идею четырехдневной рабочей недели

Доцент РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева прокомментировала идею Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) о переходе на четырехдневную рабочую неделю, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, такой переход требует обязательной оценки производственных и кадровых рисков.

«Цена ошибки при переутомлении может быть разной. При высоких рисках нельзя переходить на четырехдневную рабочую неделю», - сказала Мирзабалаева.

При этом, для того, чтобы не допустить эмоционального выгорания, организации должны учитывать научно обоснованные нормы труда, которые включают в себя показатели напряженности и интенсивности работы, а также ее специфику.

Ранее российские профсоюзы предложили урезать рабочую неделю.