Корпорация МСП запустила новый лизинговый продукт для малых и средних компаний

В августе 2019 года Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) совместно с региональными гарантийными организациями (РГО) запустила новый лизинговый продукт, предполагающий отсутствие авансового платежа по договорам лизинга.

Возможность проведения сделки без необходимости внесения авансового платежа на сегодняшний день является уникальным условием на рынке лизинга оборудования. Так, минимальный размер авансового платежа в коммерческих лизинговых компаниях составляет 25-35%.

Новый лизинговый продукт, как ожидается, позволит существенно расширить доступ к финансированию для субъектов индивидуального и малого предпринимательства.

В настоящее время продукт доступен во всех региональных лизинговых компаниях Корпорации МСП в 4 субъектах Российской Федерации (Республика Татарстан, Ярославская область, Республика Саха-Якутия и Республика Башкортостан).

Воспользоваться продуктом могут компании, имеющие поручительства региональных гарантийных организаций, обеспечивающие исполнение обязательств по договору лизинга в размере не менее 30% от стоимости предмета лизинга. Лизинговое финансирование в рамках продукта предоставляется дочерними РЛК Корпорации МСП в размере от 5 до 50 млн рублей сроком до 5 лет.