Россияне заметили уменьшение объема продуктов и возрастание цен

Большинство россиян заметило, что за последние пять лет вес и объем упаковок стал меньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Согласно имеющимся данным, 72% жителей России обратили внимание, что вес и объем продуктов уменьшился, а цена сохранилась или стала выше. Больше всего это отметили жители городов-миллионников (77%), 14% не увидели изменений.

60% россиян недовольны сложившейся ситуацией, 58% предлагают указывать на ценниках стоимость в пересчете на килограмм или литр продуктов, 66% заявили о необходимости увеличить шрифт, которым написана информация о товаре.

Отмечается, что 74% респондентов уверены, что уменьшение упаковок зависит от производителя, 21% придерживаются противоположного мнения. 38% думают, что инициатива исходит от торговых сетей и магазинов, 56% не согласны с этим предположением.

«Основные цели таких изменений большинство опрошенных связывают с попытками обмануть покупателей (65%)», — указывается в материалах опроса.

Опрос был проведен 3 августа 2019 года, в нем участвовали 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что средний магазинный чек россиян упал до минимума.