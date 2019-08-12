Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, туристическому сектору страны бал нанесен ущерб в размере $60 млн.
«…однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария», — заявил Бахтадзе.
Он уточнил, что, по сравнению с прошлогодними показателями, в этой части страны показатели увеличились на 40%. Бахтадзе выразил уверенность, что властям страны удастся вернуть динамику в туристическом секторе.
Ранее сообщалось, что отток российских туристов принесет Грузии убыток в $710 млн.