Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

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Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, туристическому сектору страны бал нанесен ущерб в размере $60 млн.

«…однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария», — заявил Бахтадзе.

Он уточнил, что, по сравнению с прошлогодними показателями, в этой части страны показатели увеличились на 40%. Бахтадзе выразил уверенность, что властям страны удастся вернуть динамику в туристическом секторе.

Ранее сообщалось, что отток российских туристов принесет Грузии убыток в $710 млн.