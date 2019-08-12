«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек

В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что о планах изменить ситуацию на аптечном рынке свидетельствует копия новой версии технического задания подгруппы межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения. Согласно документу, депутаты собираются внести изменения в условия, по которым аптеки получают прибыль. В настоящее время она зависит от наценки на лекарства, в Госдуме предлагают установить фиксированную наценку, что позволит получать прибыль от проданных лекарств в независимости от их стоимости. Кроме того, это позволит избежать приоритетной торговли дорогими лекарствами с высокой наценкой ради получения максимальной прибыли.

«Документ предусматривает ограничения и маркетинговых бонусов от производителей по аналогии с торговыми сетями», — говорится в материале.

Уточняется, что также будет пересмотрен размер наибольшей доли аптечной сети и фармдистрибутора на рынке.

Ранее Минпромторг прокомментировал информацию о возможном сокращении количества аптек.