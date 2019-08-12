В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки

Начальник управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталий Молоков разъяснил новые правила рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, новые правила обобщат нормы, которые действовали до этого.

Он отметил, что теперь полностью запрещено использование жаберных сетей.

Однако, уточнил Молоков, некоторым категориям рыбаков будет разрешено использовать сети. Речь идет о жителях районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы сетями является главным источником пропитания. При этом, добавил он, сети будут маркироваться.

Кроме того, нельзя теперь использовать электроудочки, поскольку они причиняют существенный ущерб живому в водоемах.

Ранее сообщалось, что для россиян введут новые правила рыбалки.