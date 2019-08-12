При каких условиях рухнет экономика Украины, рассказал эксперт

Директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон рассказал, при каких условиях украинская экономика рухнет. Об этом сообщает PolitWera.

По его словам, экономику Украины ждут трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж.

Он отметил, что инфраструктуру в государстве станет куда сложнее поддерживать, когда мигранты окончательно переедут заграницу и перестанут посылать на Украину деньги.

Кроме того, пострадает экономика и в случае прекращения финансирования государства кредиторами извне, добавил эксперт.

При этом он подчеркнул, что, если штаб украинского лидера Владимира Зеленского продолжит разрушать промышленность, то рабочих мест станет еще меньше и соответственно украинская экономика быстрее рухнет.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины стал дефицитным.