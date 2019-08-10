Эксперт сравнил отношение США к «Северному потоку — 2» с политикой Рейгана

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн сравнил отношение властей США к «Северному потоку — 2» с политикой бывшего президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщает Bloomberg.

Он заявил, что попытки американских властей предотвратить строительство газопровода являются «нерешительными», а также назвал их похожими на проводимую в начале 1980-х годов политику экс-президента США.

Уточняется, что по законопроекту о санкциях против еще не прошло голосование в Конгрессе США.

Стерн отметил, что в период Рейгана страна также пыталась ограничить экспорт советского газа в Европу, однако эта кампания не имела успешных результатов.

Он также напомнил, что в тот период инициатива по противостоянию советскому экспорту получила сопротивление. По мнению эксперта, санкции могут иметь обратную силу и «устроить бурю по эту сторону Атлантики».

Ранее сообщалось, что немецкий бизнес опасается санкций США против «Северного потока — 2».