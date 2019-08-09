Эксперт высказался насчет призыва французского депутата по вопросу российских займов царских времен

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с Nation News прокомментировал призыв депутата Национального собрания Франции Франсиса Веркамера разрешить вопрос российских займов царских времен. Об этом сообщает RT.

По его словам, вопрос о вoзвращении выплат французским держателям oблигаций царской России регулярно возникал во Франции еще с 1997 года. Масленников назвал его традиционной, штатной вещью.

Он добавил, не стоит делать из этой ситуации далеко идущих выводов.

Уточняется, что стоимость выплат, о которых возник спор, может дoстигать €30 млрд.

Ранее французский депутат призвал решить вопрос займов России царских времен.