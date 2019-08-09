Во Франции депутат призвал решить вопрос займов времен Российской империи

Во Франции депутат Национального собрания Франсис Веркамер обратилcя к правительству с просьбой решить вопрос о мерах по окончательному разрешению вопроса о российских выплатах по облигациям царских времен. Об этом пишет RT.

Парламентарий предложил обратить внимание на права держателей облигаций, выданных Российской империи во второй половине XIX — начале XX века.

По словам политика, спустя сто лет потомки разоренных держателей (облигаций) по-прежнему требуют возврата вложенных денежных средств. Он настаивает на том, что несмотря на выплаты $400 млн со стороны России по договору от 27 мая 1997 года (по которому РФ выплатила долги РИ), держатели облигаций остались в потерпевших. Некоторым владельцам вернули деньги, но в большинстве случаев выплаты не соответствовали реальным суммам облигаций.

Веркамер также отметил, что потомки инвесторов ждут от правительства мер по разрешению кредиторской задолженности и и окончательного разрешение данной тяжбы.

Ранее сообщалось, что французы потребовали от России вернуть долги по облигациям царских времен на общую сумму около €30 млрд.