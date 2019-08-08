Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с изменением курса мировых валют. Об этом он написал в своем твиттере.
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара.
Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
По мнению американского лидера, такая экономическая ситуация затрудняет конкуренцию «чудесных компаний» США, например Caterpillar, Boeing, John Deere.
Ранее сообщалось, что цена нефти Brent падала ниже $56 за баррель.