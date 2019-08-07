Цена нефти Brent опустилась ниже $58

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 1,9%, до $57,82 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти находилась ниже $58 долларов 8 января 2019 года.

Накануне Нефть Brent опустилась ниже $59 долларов впервые с начала 2019 года.