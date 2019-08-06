S&P оценило влияние новых санкций США на оценку кредитоспособности России
Новый пакет антироссийских санкций, который ввел госдепартамент США, не окажет существенного влияния на оценку кредитоспособности России агентством S&P Global Ratings. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз компании.
Согласно агентству, ограничительные меры Соединенных Штатов относятся к внешним заимствованиям российского правительства в американских долларах.
Иначе говоря, уточняет компания, подобного рода меры не касаются заимствований в национальной валюте.
При этом агентство предупреждает, что есть риск введения новых санкций, которые будут более строгими.
1 августа американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России. Они вступят в силу 19 августа.
Ранее Deutsche Bank оценил эффект новых санкций США против России.