Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за один день

В понедельник, 5 августа, 500 богатейших людей Земли потеряли 2,1% от суммы своего капитала из-за снижения цен на американские акции. Об этом сообщает Bloomberg.

21 человек из списка Bloomberg Billionaires Index лишились $1 млрд, поскольку инвесторы отреагировали на усиление напряженности в отношениях США и Китая.

Так, основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос понес $3,4 млрд убытков, его потери оказались самыми многочисленными. Тем не менее, с капиталом в $110 млрд он остается богатейшим человеком планеты.

Ранее сообщалось, что курс китайского юаня опустился к американскому доллару еще на 0,7%.