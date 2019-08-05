ОАО «РЖД» обеспечивает перевозки рекордного объема угля на Дальний Восток

Благодаря принятым руководством ОАО «РЖД» тарифным решениям, а также тесному диалогу с угледобывающими компаниями в июле были обеспечены рекордные по объему показателей отправки угля в направлении Дальнего Востока, несмотря на ремонты и дефицит пропускных способностей, заявил в понедельник заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Алексей Шило.

Так, за 7 месяцев 2019 года погрузка в адрес Дальневосточной железной дороги составила 86,2 млн тонн различных грузов, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом рост погрузки каменного угля с начала года в этом направлении составил 4,8% (60,4 млн тонн), в июле – до 9,7% (8,7 млн тонн), в том числе из Кузбасса в июле отправлено на восток 4,5 млн тонн угля, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате доля каменного угля в структуре погрузки в адрес ДВЖД превысила 70%.

Для переключения части перевозок с перегруженного восточного направления в сторону портов Юга России, где в настоящее время имеются резервы пропускной способности, с 16 июля 2019 года ОАО «РЖД» ввело скидку на перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги, что позволило нивелировать «экспортную надбавку» к тарифу.

Также снижению транспортных затрат угольных компаний должно способствовать уменьшение ставок аренды подвижного состава. По данным ОАО «РЖД», на ключевых экспортных направлениях отмечается снижение стоимости предоставления вагонов под перевозки каменного угля до 20%. Кроме того, с начала июля на западных рынках наметился рост цен на энергетический уголь: в конце июля котировки FOB Балтийское море выросли на $11 за тонну или более чем на 24%.

«Коньюнктура рынка улучшается. Мы надеемся, что позитивные тенденции сохранятся и в августе», — подчеркнул Шило.