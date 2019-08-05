В Минтруде отреагировали на данные о 15 млн безработных

В Минтруде ответили на прогноз о 15 млн безработных россиян. Об этом сообщает RNS.

По информации ведомства, данные экспертов о числе безработных в будущем преувеличены. Отмечается, что количество профессий, которые вскоре могут исчезнуть гораздо меньше, чем называют исследователи.

В ведомстве также заявили, что несмотря на трансформация профессий, обществу еще далеко до полной замены человеческого труда на роботов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, потому что их профессии окажутся невостребованными на рынке труда.