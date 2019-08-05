Российские санкции привели к снижению закупочных цен в Чехии

Ответные ограничения России, введенные в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции западных стран, повлияли снижение закупочных цен для собственных в Чехии на 20%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартина Лудвика.

По его словам, российское эмбарго не коснулось на прямую чешских садоводов, однако они ощутили косвенный результат. Садоводам Польши, которые были ориентированы на российский рынок, пришлось искать замену в других странах.

«В итоге это привело к перегреву чешского рынка, прежде всего, в поставках яблок, и снижению закупочных цен на них для производителей в среднем на 20%», — заявил Лудвик.

Он добавил, что еще одна серьезная проблема, которая возникла у чешских садоводов после российских санкций, — уменьшение площади садов с 17,5 тыс. гектаров до 14 тыс. гектаров, что является весьма значительным отрицательным показателем.

Ранее США пояснили суть новых антироссийских санкций.