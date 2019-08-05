Туристы рассказали, сколько денег тратят на еду в путешествиях

Половину россиян (52%) цены на еду в путешествии беспокоят меньше, чем на родине, показал опрос momondo.ru. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно данным, 25% жителей России готовы отдавать за еду от 500 до 1000 рублей на человека в день, 32% — от 1000 до 2000 рублей, 18% могут заплатить от 2000 до 4000 рублей. Каждый двадцатый россиянин готов потратить свыше 4000 рублей на еду за сутки.

Отмечается, что российские туристы редко едят в ресторанах и кафе. 41% ходят несколько раз в заведения в путешествии, а 10% делают это каждый день.

Для выбора кафе или ресторана 83% россиян пользуются интернетом. 53% прислушиваются к рекомендациям местных жителей, гидов, портье, 48% ориентируются на мнения друзей, родственников, коллег.

Кроме того, 80% жителей России считают, что местная кулинария помогает погрузиться в культуру не хуже, чем произведения искусства. Для 42% кухня важна в выборе маршрута путешествия, а для 16% это один из ключевых факторов в поездке.

Ранее сообщалось, что россияне увеличили расходы на внутренний отдых на 10-15%.