Новые санкции США не принесут ощутимого ущерба для российских банков, считают в АРБ

Второй пакет санкций США не приведет к ощутимому ущербу для банков России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна.

По его мнению, санкции окажут влияние на российский банковский сектор, но значительного урона ему не принесут.

Он также подчеркнул, что действия в политической сфере всегда отражаются на экономике.

Тосунян добавил, что нужно внимательно относится к ограничительным мерам со стороны других стран.

Ранее сообщалось, что Госдеп США сообщил о деталях второго пакета антироссийских санкций.