Госдеп сообщил детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально проинформировал о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей начнет действовать 19 августа и останется в силе не менее года. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается в заявлении, таким образом может быть ограничен доступ российской стороны к миллиардам долларов. Доступ страны к американскому рынку для первичных выпусков не выраженных в российской валюте суверенных долговых обязательств России, многосторонней банковской системе развития, стратегически важной для российских программ продукции будет лимитирован. Также Вашингтон будет неодобрительно относиться к кредитам России, предоставляемым международными организациями.
«…в интересах национальной безопасности США необходимо ввести частичные исключения в отношении ограничений по банковским кредитам и экспорту», — сообщается в документе.
Ранее сообщалось, что Госдеп официально объявил о санкциях против России. Второй пакет ограничений из-за дела Скрипалей будет введен через 15 дней