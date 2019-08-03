WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года

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Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что это связано с решением американского Федерального авиационного управления включить в процедуру сертификации воздушных судов данной модели дополнительные тесты. Это сделано по настоянию европейских авиарегуляторов.

Как уточняется, будут не только устранены причины, вызвавшие сбои в «Системе улучшения характеристик маневренности» — на авиасимуляторах воспроизведут нештатные ситуации, которые редко возникают во время полетов. Также рассматривается предложение об использовании во время выполнения рейса сразу двух бортовых компьютеров.

Ранее сообщалось, что Турция может отказаться от поставки американской самолетов из-за напряженных отношений с США.