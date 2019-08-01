Нефть рухнула в США на 8%

Цены на нефть в США упали на 8%, свидетельствуют данные торгов.

Это произошло после заявления президента Дональда Трампа, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд.

Он добавил, что это не включает уже введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом $250 млрд.

Трамп также сообщил, что представители США вернулись из Китая, где на этой неделе прошел очередной раунд торговых переговоров. По оценке Трампа, диалог носил «конструктивный» характер.