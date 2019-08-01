Российские коррупционеры берут взятки из любви к семье, показало исследование

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ратинова уточнила, что также в опросе поучаствовали государственные служащие, не нарушившие закон.

Согласно итогам опроса, у осужденных коррупционеров на первом месте стояли такие ценности, как любовь, семья и свобода. Ратинова отметила, что часто коррупционерами движет любовь к семье, а не жадность.

Также исследование показало, что коррупционеры в основном отрицают материальное благополучие, как повод для принятия взятки.

Ранее сообщалось, что 10 сотрудников Домодедовской таможни обвинили во взятках.