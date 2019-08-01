Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА «Новости».

Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.

Таким образом к заявлению нужно будет приложить документы, подтверждающие проживание во время поездки и проездные билеты; письменное описание маршрута заявителем, а также подтверждение наличия финансовых средств.

До сих пор все эти документы в визовых центрах Финляндии в России не требовались и запрашивались в исключительных случаях.

В МИД Финляндии не уточняется, в связи с чем происходит ужесточение требований к подаче заявок на финскую визу.