Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

Первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу австрийской OMV Райнера Зеле.

Также, по его информации, в настоящее время 70% трубопровода уже проложено по дну Балтийского моря.

По словам Зеле, никаких задержек по строительству и старту подачи газа не ожидается.

Он напомнил, что в настоящее время проект ждет лишь разрешение на строительство от Дании.

Ранее сообщалось, что «Северный поток» восстановил работу раньше срока.