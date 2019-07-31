Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году
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Первые поставки газа по трубопроводу «Северный поток - 2» ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу австрийской OMV Райнера Зеле.
Также, по его информации, в настоящее время 70% трубопровода уже проложено по дну Балтийского моря.
По словам Зеле, никаких задержек по строительству и старту подачи газа не ожидается.
Он напомнил, что в настоящее время проект ждет лишь разрешение на строительство от Дании.
Ранее сообщалось, что «Северный поток» восстановил работу раньше срока.