Украинцев лишат сыра фета

На Украине с 2023 года производителям сыра запретят использовать наименование «фета» для своей продукции, передает «Украина.ру».

Отмечается, что на Украине около 20 предприятий производят фету.

«Но после 2022 года они должны отказаться от этого названия, которое является охраняемым географическим указанием», — сообщили эксперты.

Представители Минагрополитики, торговых сетей и производителей должны будут придумать новое название для продукта.

Фета — это традиционный греческий сыр из овечьего и козьего молока. «Фета» — защищенное правом ЕС указание на географическое происхождение сыра, поэтому фетой в Европе может называться только сыр из Греции.