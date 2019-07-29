На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

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«Постоянный представитель украинского президента в Крыму» Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос заслуживает серьезного обсуждения. При этом возможно внесение изменений в законодательство страны.

«Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций», — сказал Кориневич.

Он добавил, что таким образом Западу дадут понять, что Киев не оставит такие действия без ответа.

Ранее сообщалось, что предложения про расширению санкционного антироссийского перечня внесет на рассмотрение СНБО правительство Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.