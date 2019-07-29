Disney установила новый мировой рекорд

Американская компания The Walt Disney Company побила мировой рекорд по ежегодным кассовым сборам. Об этом пишет Quartzy.

По информации издания, наиболее прибыльными в этом году для Disney стали фильмы: «Мстители: Финал», «Капитан Марвел» и «Аладдин». Каждая картина собрала в мировом прокате более $1 млрд. К июлю 2019 года она заработала $7,67 млрд, установив мировой рекорд по ежегодным доходам среди кинокомпаний со всего мира.

Отмечается, что предыдущий мировой рекорд по кассовым сборам принадлежит также The Walt Disney Company. Его кинокомпания установила в 2016 году, заработав $7,61 млрд.

Ранее сообщалось, что картина «Мстители: Финал» может стать самым кассовым фильмом в истории.