Страны попытались решить судьбу задержанного танкера в Гибралтаре

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что участники встречи по иранской ядерной сделке в Вене пытались прийти к решению по поводу задержания иранского нефтетанкера в Гибралтарском проливе, но не смогли. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обсуждение судьбы танкера проходило динамично, даже «по-боевому». Однако дискуссия не увенчалась успехом, добавил Рябков.

«В любом случае она была полезной с точки зрения прояснения позиций», — заключил Рябков.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании задержали судно с неочищенной сырой нефтью рано утром 4 июля. Груз танкера в виде двух млн баррелей сырья хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс.

Власти Ирана считают арест судна незаконным. Во время задержания на супертанкере обнаружили сырую нефть, которую должны были доставить в Сирию. Меру по аресту судна предприняли из-за возникших у властей Гибралтара подозрений в нарушении санкций ЕС против этой страны.