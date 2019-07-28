«Северный поток» восстановил работу раньше срока

Газопровод «Северный поток» восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.

Работа газопровода была приостановлена с 16 до 30 июля из-за плановых технологических работ.

Сообщается, что транспортировка газа возобновилась 27 июля после временной остановки системы трубопроводов.

«Теперь газопровод может использовать всю свою мощность для выполнения всех поставленных задач», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оператор «Северного потока - 2» потребовал у ЕС отмены дискриминационных мер.