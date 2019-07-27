Макрон созвонился с Трампом после угроз введения санкций

Французский президент Эммануэль Макрон созвонился с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампа после недавних сообщений о введении американской стороны санкции против Франции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

По некоторым данным, Макрон сказал Трампу, что они встретятся и поговорят на предстоящем саммите G7.

Макрон ответил, что саммит станет шансом для достижения прогресса стран по вопросу цифрового налога на американские технологические компании.

До этого Франция ввела налог на цифровые сервисы по типу Facebook или Amazon в размере 3%.

Ранее Трамп пригрозил ответить на глупость Макрона санкциями.