«Ждем почтовых голубей»: «Нафтогаз» оценил возможную сделку с «Газпромом»

Украинский «Нафтогаз» прокомментировал появившиеся данные о возможном заключении краткосрочного контракта с российским «Газпромом». Об этом сообщается на странице компании в фейсбуке.

Согласно заявлению, никаких официальных предложений по поводу этого контракта украинская сторона не получала.

«Мы понимаем, что сегодняшний вброс — это, вероятно, тестирование боем», — отмечается в посте.

В «Нафтогазе» допустили, что предложение могли еще не доставить.

«Ждем почтовых голубей из Москвы», — говорится в комментарии.

Ранее источники проинформировали о том, что «Газпром» собирается на небольшой срок продлить контракт по транзиту газа с украинской стороной.