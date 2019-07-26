Топилин порекомендовал россиянам не медлить с рождением детей

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин допустил, что программа предоставления маткапитала может быть продлена до 2025 года, передает ТАСС.

По словам чиновника, в правительстве это вопрос пока не поднимался.

«Я бы пожелал, так как у нее [программы] срок ограничен, тем, кто хочет завести ребенка, сделали это как можно быстрее», — сказал Топилин.

Он добавил, что в стране снижается рождаемость и для чиновников важно, чтобы люди реагировали на принятые меры быстрее.

Ранее в Минтруде заявили о необходимости сделать материнский капитал бессрочной мерой. По словам первого замглавы ведомства Алексея Вовченко, изменения в соответствующем законопроекте пока не предусмотрены, но у ведомства есть идея сделать предоставление маткапитала бессрочной мерой.