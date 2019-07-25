Молдавия готова покупать газ у Украины

Премьер-министр Республики Молдавия Майя Санду рассказала о том, что страна готова установить сделку с Украиной о покупке газа. Об этом сообщает 112.ua.

Отмечается, что на такие решения Молдавия пойдет, если не сможет получать российский газ.

Санду заявила, что сумма, которую тратят на газ от «Газпрома» равносильна сумме за украинский газ.

Она также добавила, что у Молдавии могут возникнуть экономические проблемы, если Россия не продлит договоренности о транзите газа.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» предложил «Газпрому» встретиться.