WSJ: Boeing может приостановить выпуск 737 MAX

<img src="//img.gazeta.ru/files3/605/12509605/RTS2LKFY-pic905-895x505-66491.jpg">

Глава компании Boeing Деннис Меленберг допустил приостановку производства самолетов Boeing 737 MAX. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По его словам, компания собирается увеличить количество воздушных судов серии 737, которые выпускаются в месяц, с 42 до 57. Сокращение производства может быть вызвано отсрочкой возобновления эксплуатации 737 MAX Соединенными Штатами.

«Нам может понадобиться допустить возможность сокращения темпа [увеличения производства] или других опций», — заявил Меленберг.

Он уточнил, что возможно временное прекращение производства MAX.

Ранее в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле нашли кладбище самолетов Boeing 737 MAХ, чьи полеты были запрещены из-за авиакатастрофы.