России грозят новые украинские санкции

Предложения про расширению санкционного антироссийского перечня внесет на рассмотрение СНБО правительство Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросу «временно оккупированных» территорий.

Согласно имеющейся информации, новые ограничения затронут российские компании, работающие в Крыму.

Предположительно, первыми в санкционный список попадут 24 предприятия, шесть из которых зарегистрированы в Крыму, а остальные 18 — в других частях России. Все они участвуют в строительстве магистрального газопровода «Краснодарский край — Крым» и добыче углеводородов на полуострове.

По мнению Киева, подобные компании создают угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Ранее Путин снял санкции с Эритреи.