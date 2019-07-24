Вторая за месяц кассирша в Башкирии ограбила банк

Сотрудники правоохранительных органов поймали и задержали работницу банка, которая около месяца незаметно выносила деньги из банка и оставляла себе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя российского МВД Ирину Волк.

Как отмечается, пропажу денег заметил один из работников банка. Во время ревизии в банке обнаружили пропажу 6,5 млн руб.

Сотрудники полиции нашли и поймали кассиршу. Она подозревают ее в причастности к краже.

Выяснилось, что кассирша выносила деньги из банка, уточняет агентство.

Ранее судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ.