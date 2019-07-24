Госдума запретила выдавать россиянам займы под залог жилья

Госдума в последнем чтении приняла закон, который запрещает всем частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы жителям страны под залог их жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь частные организации не смогут отбирать у россиян жилье. Этот закон был разработан для того, чтобы предотвратить попытки кражи жилья у граждан.

Однако закон не распространяет свое действие на МФО, где учредителями, акционерами или участниками выступает Россия, регионы или муниципалитеты страны.

Закон начнет действовать в России с 1 октября 2019 года.

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