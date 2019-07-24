Российские банки хотят взять власть над ЦБ

Российские банки хотят контролировать решения Центробанка и оспаривать их в суде, если они не согласны. Об этом рассказал вице-президент ассоциации банков России Анатолий Козлачков, передает РИА «Новости».

По его словам, в ассоциации хотят дать российским банкам возможность спорить с мнением ЦБ на базе мотивированного суждения. По мнению Козлачкова, после внезапной проверки из ЦБ и принятого организацией решения, необходимо давать другим банкам шанс собрать специалистов и написать контрсуждение с фактами.

«Мы предлагаем приостанавливать до решения суда (действия ЦБ. — «Газета.ru»)», — добавил Козлачков.

Он рассказал, что на данный момент российские банки могут писать свои замечания на решения Банка России, однако процессуальной силы они не имеют, и регулятор может не рассматривать их.

Кроме того, ассоциация предложила создать внутри Центробанка специальный орган, куда банки смогут подать апелляцию на решение на базе мотивированного суждения.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у банка «Жилкредит».